Біль в руках може вказувати на небезпечну хворобу

Біль і дискомфорт в руках і плечах можуть турбувати не тільки в результаті зайвих фізичних навантажень. Разом з задишкою, холодним потом, болем у грудях, слабкістю і нудотою вони складаються в симптоми серйозного захворювання.

Подібні неприємні відчуття можуть свідчити про те, що у вас ішемічна хвороба серця. Вона розвивається, коли холестерин накопичується в артеріях і блокує кровотік, повідомляє Express.

У невеликих кількостях холестерин життєво необхідний організму. Він потрібен для створення клітинних мембран, гормонів і вітаміну D. однак занадто високий рівень холестерину може мати катастрофічні наслідки для організму.

“Сам по собі високий рівень холестерину не викликає болю в грудях, він просто циркулює в кровотоці”, – пояснює доктор Таня Елліотт. Однак накопичений в артеріях холестерин призводить до двох неприємних наслідків. По-перше, ваші артерії з часом можуть звужуватися настільки, що кров не може добре проходити через серце (може викликати біль у грудях при напрузі або фізичних вправах). Або, по-друге, холестеринова бляшка, яка накопичується у ваших артеріях, раптово розривається, викликаючи раптовий біль у грудях і серцевий напад.