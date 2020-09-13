ФБР обвиняет в двойном убийстве казахских олигархов Шодиева, Машкевича и Ибрагимова

ФБР расследует в США смерть двух бывших руководителей горнодобывающей промышленности, которых британская прокуратура рассматривала в качестве потенциальных свидетелей в одном из крупнейших расследований коррупции в Великобритании.

Об этом сообщает Financial Times.

44-летний Джеймс Бетел и 45-летний Геррит Страйдом были найдены мертвыми в мотеле в Спрингфилде в мае 2015 года, когда они путешествовали по США.

Незадолго до своей смерти эти люди занимали руководящие должности в африканском подразделении Eurasian Natural Resources Corporation,. Это горнодобывающая компания, которая находится в центре семилетнего расследования случаев коррупции и мошенничества, проводимого Управлением по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) Великобритании.

Полиция Спрингфилда объявила, что причиной смерти стала церебральная малярия, сославшись на тесты, проведенные Центром по контролю и профилактике заболеваний.

Однако дело не было официально закрыто и расследованием продолжает заниматься ФБР США.

ENRC была основана тремя олигархами из Средней Азии, которые взяли под контроль ценные рудники в Казахстане во время приватизации после распада Советского Союза. Компания была размещен на Лондонской фондовой бирже в 2007 году и вошла в индекс «голубых фишек» FTSE 100, что сделало ее одним из самых ценных в Великобритании. На каком-то этапе ее стоимость составила почти 20 миллиардов фунтов стерлингов.

После листинга ENRC купила шахты в Конго, Зимбабве и других странах Африки – приобретения, которые стали предметом обвинений в коррупции.

В 2013 году SFO начало расследование уголовного дела о коррупции. Позже в том же году олигархи – Александр Машкевич, Патох Шодиев и Алиджан Ибрагимов – закрыли компанию и переместили ее штаб-квартиру в Люксембург.

Бетел и Страйдом, граждане Южной Африки с большим опытом работы в горнодобывающей промышленности, были в числе высокопоставленных должностных лиц ENRC, руководивших африканским предприятием. В 2015 году они решили покинуть компанию.

Как отмечает FT, следователи SFO намеревались допросить их в качестве свидетелей, но не успели с ними связаться.

9 мая 2015 года сотрудники гостиницы La Quinta Inn в Спрингфилде обнаружили, что оба мужчины мертвы. На телах не были обнаружены следы насильственной смерти.

Но когда было объявлено, что причиной смерти является малярия, коллеги погибших скептически отнеслись к тому, что два человека могут умереть от малярии в одну ночь в одном и том же мотеле. Спустя пять лет их сомнения усилились.

Эксперт по малярии из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Сэм Вассмер, изучивший документы, полученные FT, сказал, что из-за множества факторов, определяющих скорость развития болезни в течение многих дней, «вероятность двух разных людей, которые заболели в одно и то же время и умерли в одну ночь, почти наверняка ноль».

ENRC отрицает какие-либо нарушения и в 2019 году компания подала в суд на SFO, обвинив в создании скандала с расследованием коррупции.