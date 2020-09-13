Киев войдет в красную зону карантина уже в октябре — глава Национальной медицинской палаты

Это предполагает практически тотальный карантин с закрытием школ, ресторанов, торговых центров, полной остановкой транспорта.

В Госпотребслужбе полагают, что Киев, который вошел в «оранжевую» карантинную зону, не перейдет в «красную» зону, хотя, вполне возможно, и не вернется в желтую. При этом за сутки 12 сентября, установился новый антирекорд по количеству заражений коронавирусом.

О таком прогнозе сообщает сегодня издание «Страна».

По словам главы Госпотребслужбы Киева, врача-эпидемиолога Олега Рубана, Киев должен находится в «желтой» зоне с учетом основных показателей.

«В Киеве нормальная медицина, хорошая лабораторная база. Мы должны быть в «желтой» зоне.

Нужно пересматривать критерии, для столицы с учетом специфики города общие нормы не подходят», — уверен он.

Рубан привел следующие показатели столицы:

— тестирование — порядка 120 тестов на 100 тысяч человек за последние 7 дней. То есть, по тестам столица явно в зеленой зоне. Киев в этом плане лидер по стране: выполняется 5-6 тысяч тестов, что впятеро превышает показатели по Украине.

— показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч человек. Для попадания в «красную» зону нужно, что бы он превышал 240. В Киеве он сейчас составляет 132 случая. По прогнозам Рубана, с учетом надвигающейся эпидемии гриппа зимой в Киеве показатель заболеваемости коронавирусом выйдет на 200 случаев на 100 тысяч населения. Но не более. То есть, до марта 2021 года Киев не должен попасть в «красную» зону.

— загруженность коек. По критериям Кабмина, она не должна превышать 50%, а в Киеве — 51%. «Буквально ежедневно в столице разворачивают дополнительный коечный фонд, но не хватает врачей, реаниматологов. В киевских больницах сейчас 2,2 тысячи мест для приема больных с коронавирусом, а, чтобы не попасть в красную зону, городу нужно обеспечить к декабрю 3,5 тысяч коек», — пояснил Рубан.

При этом у главы Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко свое видение ситуации. Он полагает, что уже через полтора месяца столица может оказаться в «красной» карантинной зоне, которая предполагает практически тотальный карантин с закрытием школ, ресторанов, торговых центров, полной остановкой транспорта.

«Думаю, в течение месяца-полутора мы будем уже в красной зоне. И не только по эпидемиологическим причинам.

Сами критерии достаточно спорные. Скажем, причем загруженность коек к темпам распространения заболевания.

Это значит, что зоны «раздают» практически в ручном режиме, и все можно регулировать, в том числе, по соображениям, далеким от медицины.

В Киеве сейчас 5 тысяч тестов «в очереди». Если ускорить исследования, можно резко нагнать статистику, или наоборот.

Все будет зависеть от политической конъюнктуры — захотят ли власти «вырубить» Киев перед выборами», — говорит Сергей Кравченко.

Экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас добавил, что эпидемиологический процесс неуправляем:

«Нет работы в очагах, не хватает эпидемиологов, тестов.

По-сути вся статистика у нас фейковая, нередко вписывают по несколько раз одних и тех же «позитивных», в электронной базе все это не фиксируется. Что позволяет регулировать цифры в ручном режиме».

При этом ограничительные меры, которые сильно бьют по бизнесу и простым гражданам имеют весьма условный эффект в деле сдерживания эпидемии, — говорят медики.

«Любые меры вносят свою лепту, но важно понимать, что они лишь немного сдерживают эпидемию и растягивают ее во времени.

Бороться с вспышками и не допускать их распространения нужно совсем другими методами, в частности, работой в эпидочагах, выявлением контактных лиц и пр. Но у нас для этого нет ресурсов», — подытожил Протас.