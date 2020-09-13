У Германии есть шесть способов для отказа от проекта «Северный поток-2» – СМИ

У Германии есть шесть способов, с помощью которых она может отказаться от проекта «Северный поток-2».

Как написало издание Politico, первым вариантом является давление Берлина на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Региональное горное управление Штральзунда, чтобы те отозвали выданные разрешения на строительство. Но это даст возможность для оператора газопровода Nord Stream 2 AG подать в суд на Германию, а ущерб может достигнуть стоимости самого трубопровода – около 9,5 миллиарда евро.

По версии издания, второй способ – наблюдение Германией за ходом судебного процесса с неправительственными организациями, которые выступают против строительства «Северного потока-2». Еще одним вариантом, по мнению журналистов, может стать национальное ограничение на импорт российского газа.

Как отметило СМИ, Германия может отказаться от проекта «Северный поток-2», настояв на санкциях Евросоюза или предоставив возможность США ввести ограничительные меры. Последним способом журналисты назвали запрет трубопроводу получить окончательный «зеленый свет», речь идет об осложнениях с получением лицензии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии посчитали ошибкой призывы к остановке строительства российского газопровода в обход Украины «Северный поток-2». В то же время МИД страны все еще рассматривает остановку как меру наказания России. Ранее Берлин призывали ввести санкции против него из-за отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.