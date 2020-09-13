На Черкащині затримали пілота, який незаконно возив сигарети до Румунії

У селі Хлистунівка на Черкащині прикордонники затримали пілота, який повернувся з Буковини, де в ніч з 11 на 12 вересня 4 рази залітав у повітряний простір Румунії. Туди він завозив тютюнові вироби.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Охоронці кордону встановили злітно-посадковий майданчик, з якого чоловік вилітав. У пілота вилучили надлегкий літак типу «Zenith» без бортового номера, що порушував кордон з Румунією в межах Чернівецької області. У діях пілота вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів) Кримінального кодексу.

За це передбачений штраф від 200 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400-17 000 грн), обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.