В Черкассах мужчина спрыгнул с Моста любви и разбился насмерть

В Черкассах 30-летний мужчина спрыгнул с Моста любви в парке “Сосновый бор”. В результате молодой человек погиб на месте.
Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщает местный сайт “Про все”.
Как отмечается, трагедия произошла вечером 12 сентября.
Информация была подтверждена журналистам пресс-секретарем КНП “Областной центр экстренной медицинской помощи” Ириной Назарок.
“Вызов о падении с Моста любви поступил вчера в 21:49.
По приезду медикам пришлось констатировать смерть мужчины примерно 30-и лет, – отметила она.
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