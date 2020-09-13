В Черкассах мужчина спрыгнул с Моста любви и разбился насмерть

В Черкассах 30-летний мужчина спрыгнул с Моста любви в парке “Сосновый бор”. В результате молодой человек погиб на месте.

Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщает местный сайт “Про все”.

Как отмечается, трагедия произошла вечером 12 сентября.

Информация была подтверждена журналистам пресс-секретарем КНП “Областной центр экстренной медицинской помощи” Ириной Назарок.

“Вызов о падении с Моста любви поступил вчера в 21:49.

По приезду медикам пришлось констатировать смерть мужчины примерно 30-и лет, – отметила она.