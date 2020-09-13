Депутата от “Слуги народа” Юрченко подозревают во взятках на сотни тысяч долларов, – СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят досудебное следствие по факту возможного получения неправомерной выгоды народным депутатом от “Слуги народа” Александром Юрченко.

Речь идет о взятках на сотни тысяч долларов за законодательную инициативу от депутата.

Об этом сообщает журналист Олег Новиков в своем Телеграм-канале, посвященному делам НАБУ.

Отмечается, что правоохранители осуществляли негласные следственные (розыскные) действия и следственные действия в отношении депутата и его помощника. В то же время, как пишет Новиков, несмотря на наличие доказательств, генеральный прокурор Ирина Венедиктова не хочет подписывать подозрение Юрченко.