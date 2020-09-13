Украина усилила охрану на границе из-за совместных учений Беларуси и РФ

В воскресенье, 13 сентября, Украина усилила охрану границы с Беларусью из-за совместных военный учений РФ и Беларуси.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

«Госпогранслужба имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную ее охрану.

В частности, усиление охраны данного направления государственной границы проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений «Дозор» и Кинологического учебного центра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что водные участки границы охраняют при помощи катеров Safe Boat 27.