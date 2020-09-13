Эмили Ратаковски гуляла по Нью-Йорку в эффектном наряде

Модель Эмили Ратаковски была запечатлена папарацци во время прогулки со своей собакой Коломбо на улицах Нью-Йорка.

Фото показали в Сети, передает ТСН.

29-летняя Ратаковски даже на прогулку оделась весьма стильно – в модных этим летом велосипедки черного цвета, короткий желтый свитшот с капюшоном и кожаный плащ. В руках Ратаковски несла черную маску и держала поводок.

Также модель была в черных солнцезащитных очках и с золотыми серьгами-кольцами в ушах. Волосы ее были распущены, а на лице был легкий дневной макияж в нюдовых оттенках. Завершали лук теплые короткие угги.