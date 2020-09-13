Запрет въезда: иностранец с помощью взятки пытался попасть в Украину

В пункте пропуска «Могилев-Подольский» иностранец предлагал взятку в размере 1000 долларов чтобы его пропустили в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

«Сегодня ночью в автомобильном пункте пропуска «Могилев-Подольский» иностранец предлагал 1000 долларов США пограничникам за пропуск на территорию Украины. По мнению путешественника, такой способ «мотивации» охранников границы Могилев-Подольского отряда, позволит беспрепятственно попасть в нашу страну, несмотря на временные ограничения для иностранных граждан во въезде в Украину, введенные Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пограничники от взятки отказались. Зато, об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 369 УК «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», проинформировали сотрудников полиции.

Напомним, с 29 августа и до 28 сентября включительно запрещен въезд в Украину иностранным гражданам и лицам без гражданства из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 27 августа.