Лукашенко приказал не держать войска на западной границе, если НАТО там «не шевелятся»

Белорусский президент Александр Лукашенко провел собещание с Совбезом страны, где приказал без необходимости не держать вооруженные силы в таком количестве на западной границе, если войска стран НАТО, граничащих с Беларусью, завершили учения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на белорусское агентство «БЕЛТА».

«Первый вопрос — о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные Силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится», — сказал Лукашенко.

«Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших Вооруженных Сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве», — добавил Лукашенко.

Так, глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что после учений на западе страны силы возвращены в места дислокации, но адекватное реагирование на обстановку сохранится.

«Он сообщил, что… тот комплекс мероприятий, который проводился в рамках учений на гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации. Вместе с тем, Вооруженные Силы продолжают адекватно реагировать на происходящее вблизи госграницы», — говорится в сообщении.