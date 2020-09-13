Протестующие в Минске направились к элитному поселку «Дрозды», где живет руководство Беларуси

Протестующие в Минске проходят мимо резиденции президента Беларуси и направляются к поселку «Дрозды», где проживает руководство республики.

По словам очевидцев, правоохранители несколько раз выстрелили в воздух.

Об этом в воскресенье, 13 сентября, информирует .

Так, очевидцы с места событий говорили, что у оцепления ОМОНа возле поселка «Дрозды» в Минске силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, когда туда стали подходить протестующие. На данный момент неизвестно, из какого оружия стреляли правоохранители.

В то же время в МВД Беларуси эту информацию опровергли, заявив «оружие не использовалось».

Также сообщается, что силовики заблокировали колонну протестующих возле ТЦ «Арена Сити». ОМОН окружил первые группы демонстрантов и приступил к задержаниям.