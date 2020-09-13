Протестующие в Минске начали строить баррикады

Участники оппозиционной акции протеста в Минске возводят баррикады.

Об этом в воскресенье, 13 сентября, информирует «Интерфакс-Запад» со ссылкой на слова очевидцев.

Сообщается, что митингующие строят сооружения из водоналивных блоков и других материалов на улице Тимирязева. При этом баррикады возводятся и на проезжей части, движение транспорта фактически заблокировано.

Ранее в Следственном комитете Беларуси предупредили протестующих о том, что «создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста».