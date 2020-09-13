На Крещатике в Киеве женщина угодила под колеса Honda

В центре Киева пешеход угодила под колеса Honda после того, как в неположенном месте перебегала проезжую часть.

Пострадавшая госпитализирована. Об этом 12 сентября информирует портал “Киев оперативный”.

По словам очевидцев, вечером в субботу женщина пыталась перебежать дорогу возле Майдана Независимости, но остановилась посреди проезжей части, где ее и сбил автомобиль Honda.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу скорой помощи с множественными травмами.

Теперь полиция должна установить все обстоятельства данного происшествия.