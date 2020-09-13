В Беларуси протестующие пришли к резиденции Лукашенко: в ответ открыли огонь

В воскресенье, 13 сентября, колона протестующих в Минске направились к поселку Дрозды, где находится резиденция Александра Лукашенко, который занимал пост президента страны пять сроков подряд. По сообщению СМИ, прозвучали выстрелы со стороны силовых структур.

Как сообщает Телеграм-канал Onliner, на улице Нововиленской протестующих встретила группа силовиков. Когда между ними оказалось около 50 метров, люди перекрикивались и пытались спорить с силовиками.

Позже со стороны силовиков появились спецмашины со щитами. Расстояние сократилось практически максимально. В какой-то момент прозвучал предупредительный выстрел в воздух.

«Интерфакс» отмечает, что выстрелов было несколько. При этом информация о характере оружия не уточнялась. Кроме того, омоновцы стали массово задерживать людей. Силовики окружили первые группы протестующих, укладывали людей на землю, и затем отводили в автозаки.

Также происходили задержания людей возле Крупецкого кладбища. По данным наблюдателей, в общей сложности число задержанных превысило 300 человек.

Добавим, что состоянием на 19:00 протестующих у резиденции Лукашенко больше нет. Но осталось оцепление с колючей проволокой.



