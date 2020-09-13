Зарахування адмінодиниці до “червоної зони” не є підставою для скасування виборів, – ЦВК

Зарахування адміністративної одиниці до «червоної зони» зони епідемічної небезпеки не є підставою для скасування виборів на цій території.

Про це під час дискусії у межах шостого «Донбас Медіа Форуму» заявив член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий, – повідомляє УНІАН.

«Наявність «червоної» зони, відповідно до постанови уряду, по суті не є підставою для того, щоб не проводити вибори», – сказав він.

За його словами, згідно з українським законодавством, вибори до місцевих рад 25 жовтня можуть бути скасовані лише у двох випадках – введення воєнного чи надзвичайного стану. Постівий додав, що нині у ЦВК немає інформації про наявність будь-яких перспектив скасування або перенесення виборів в Україні або на окремих її територіях у зв’язку з карантином.

При цьому він зауважив, що скасування або перенесення виборів «теоретично можливі», оскільки вище керівництво країни може ввести надзвичайний стан. Однак, на його думку, це складний процес.

«На сьогодні говорити, що будуть якісь скасування, у нас поки підстав немає», – наголосив член ЦВК.