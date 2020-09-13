Фашик Донецкий: В оккупированном РФ Алчевске «биндеры» выпили Исаковское водохранилище

Россия начала превращать захваченный регион в пустыню в прямом смысле слова.

Об этом пишет известный блогер Фашик Донецкий. Орфография и стилистика автора сохранены.

«Я не один раз писал о том, что после деоккупации Донбасса будут 2 проблемы: денацификация региона и экология. Точнее – проблемы, которые будут обязательно, ибо оккупантам насрать на то, что останется после них.

И если с Донецком и дрындыды все плюс-минус на виду, то с лыныры полная трызда — там уже идут во всю мощность необратимые процессы, касающиеся воды.

А теперь к сути. В оккупированном рф Алчевске биндеры выпили Исаковское водохранилище. Фото не мои, а из соцсетей.

Что это значит в итоге? В итоге это уже локальная экологическая катастрофа в регионе. Также Исаковское водохранилище является фактически единственным источником воды для Алчевского металлургического комбината и это ну ооооочень показательно. Сейчас объясню почему.

Все дело в элементарной математике, ибо для производства 1 тонны металла в среднем нужно 20 тонн воды. А теперь еще раз гляньте на фото и задайте себе вопрос: будет ли работать Алчевский металлургический, исходя из того, что воды фактически нет? Как по мне, вопрос риторический.

И это я еще молчу о том, что, по последним данным, АМК сдох от слова совсем + конкурент русским металлургам не нужен + у АМК нет международного сертификата по качеству металла, а значит он не может продавать продукцию по рыночным ценам + жд лыныры в полной ж. Ну и так далее. Одним словом, АМК сдох, с чем я «маленькую Швейцарию» и поздравляю [или вы верите в то, что на завод будут ведрами воду носить для производства? Отож ].

Но вернемся к экологии. Все реально просто: шахты лыныры сдохли и затоплены, вода уходит под землю из водохранилища, а реки, которые питали Исаковское, тоже сдохли фактически. Кто виноват в этом? Биндеры, конечно, кто ж еще.

Мораль проста. Рф начала превращать захваченный регион в пустыню в прямом смысле слова. Заебись, солдатам НАТО точно нихуа не достанется. Конец», – пишет блогер

О возникшей экологической проблеме пишет и издание «Ведомости Донбасса». Местные жители сообщают о том, что во временно оккупированном Луганске полностью высохло озеро Восьмерка и пересохла река. Также луганчане сообщают, что на водохранилище Луганское море за счет прилетевших с пересохших водоемов значительно увеличилось количество птиц.

Вот что пишут луганчане в соцсетях, подтверждая свои слова фотофактами: