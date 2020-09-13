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Ворог отримає потужну відповідь: ЗСУ показали стрільбу з танків

13.09.2020

Штаб операції Об’єднаних сил привітав військових із Днем танкіста й одночасно зробив сурове попередження ворогам України.

На сторінці ООС у Facebook в неділю, 13 вересня, було опубліковано відео з українськими танками. Бійці показали, на що здатна бойова техніка, залишивши красномовне послання агресору.

«Це отримає кожен, хто прийде на українську землю», – попередили військові.

Зазначимо, у відеоряді, очевидно, використані кадри з навчань українських танкістів.

 

 

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