Ворог отримає потужну відповідь: ЗСУ показали стрільбу з танків

Штаб операції Об’єднаних сил привітав військових із Днем танкіста й одночасно зробив сурове попередження ворогам України.

На сторінці ООС у Facebook в неділю, 13 вересня, було опубліковано відео з українськими танками. Бійці показали, на що здатна бойова техніка, залишивши красномовне послання агресору.

«Це отримає кожен, хто прийде на українську землю», – попередили військові.

Зазначимо, у відеоряді, очевидно, використані кадри з навчань українських танкістів.