Ворог отримає потужну відповідь: ЗСУ показали стрільбу з танків

Штаб операції Об’єднаних сил привітав військових із Днем танкіста й одночасно зробив сурове попередження ворогам України.
На сторінці ООС у Facebook в неділю, 13 вересня, було опубліковано відео з українськими танками. Бійці показали, на що здатна бойова техніка, залишивши красномовне послання агресору.
«Це отримає кожен, хто прийде на українську землю», – попередили військові.
Зазначимо, у відеоряді, очевидно, використані кадри з навчань українських танкістів.
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