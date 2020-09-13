В центре Белграда во время движения взорвался внедорожник, есть пострадавшие

На одной из главных улиц Белграда во время движения взорвался внедорожник. В результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Сербии.

“По улице Омладинских бригад в районе Нови-Белград сегодня около 12:15 (13:15 по Киеву) произошел взрыв двигающегося автомобиля, в результате чего два человека получили ранения”, – заявили в пресс-службе МВД. В данный момент полиция пытается выяснить, был ли устроен взрыв преднамеренно.

На месте работают правоохранители. Следственная группа ведет поиск возможных исполнителей преступления.