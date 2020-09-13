Названі 10 кращих доступних електромобілів 2020 року

Видання Autocar склало список з десяти найкращих доступних електромобілів 2020 року.

Цей рейтинг був складений з урахуванням таких факторів, як запас ходу і зручність використання, динаміка руху та співвідношення ціни та якості. Деякі як і раніше обкладаються відносно високими цінами в порівнянні з автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння, але їх надбавки можуть бути компенсовані більш низькими експлуатаційними витратами.

1. Kia e-Niro

Kia e-Niro показує власним прикладом, який реальний запас ходу і зручність для сімейного використання ми тепер повинні очікувати від електромобіля, в доступному ціновому діапазоні.

Акумуляторна батарея на 64 кВт / год вартістю близько 35 000 фунтів стерлінгів (близько 1,2 млн гривень) дозволяє з комфортом проїхати 360 км без підзарядки, і ще далі, якщо ви триматися подалі від автостради або навколо міста. Кілька років тому такий діапазон можна було б очікувати від чогось набагато більш дорогого, і, ймовірно, із позначкою Tesla на носі.

Перевага e-Niro полягає в тому, що він також залишається повністю практичним, динамічно продуманим і приємним в управлінні електромобілем. За своєю ціною він просторніше, ніж будь-який інший електромобіль, їздить та керується з великим рівнем складності і досконалості, ніж більшість інших.

2. Volkswagen ID 3

Оскільки Volkswagen прагне піти від наслідків Dieselgate, ID 3 повинен зайняти центральне місце в якості екологічно чистого вундеркінда марки. Цей хетчбек розміром з гольф також отримав новий суббренд «ID» і націлений на те, щоб зробити це з тієї витонченістю масового ринку і кращими в своєму класі зручністю використання, якими по праву славиться Volkswagen.

Побудований на абсолютно новій платформі з заднім розташуванням двигуна, ID 3 відрізняється довгою колісною базою, збільшеним простором в салоні і приводиться в рух встановленим ззаду двигуном потужністю до 201 к.с. Він відрізняється маневреністю і низькою швидкістю відгуку і, незважаючи на те, що він важкий по стандартам компактних автомобілів і котиться на колесах діаметром до 20 дюймів, він, схоже, також відповідає високим стандартам компанії щодо вишуканості їзди. Керованість на подив маневрена, врівноважена і спритна.

Хоча ранні версії автомобіля коштували близько 40 000 фунтів стерлінгів (1,4 млн гривень), ціни на ID 3 в кінцевому підсумку будуть починатися приблизно з 28 000 фунтів стерлінгів (1 млн гривень) за автомобіль з дальністю ходу і характеристиками, порівнянними з електричними суперміні в цій ціновій категорії, але з кращою комплектацією і першокласною маневреністю в місті.

3. Peugeot е-208

Повністю електрична версія суперміні 208 – один з декількох компактних електромобілів PSA Group, які з’являться на ринку в цьому році, але це найдешевша і приваблива модель. Завдяки поєднанню корисного діапазону, продуктивності, вартості, практичності, стилю і привабливості для водія, він явно заслуговує на особливу увагу, якщо ви купуєте свій перший електромобіль в цьому році.

На відміну від більш дешевих електромобілів, багатий матеріалами інтер’єр автомобіля відрізняє його так само чітко, як і стильний кузов. Практичність така ж, як у Renault Zoe, і краще, ніж у Mini Electric, витонченість також перевершує обох цих ключових конкурентів, а продуктивність досить висока.

Автомобіль має гнучкість, відсутньо у деяких невеликих електромобілів, яким часто складно утримувати масу тіла на дорозі. Рульове управління вражає своєю прямолінійністю, хоча контроль над тілом трохи погіршується, якщо ви керуєте більш енергійно. Проте, дійсно вражає округленність відчуттів від водіння e-208.

Реальний діапазон хороший для 270 км змішаного використання в реальному світі, хоча він може бути трохи менше, якщо ви проводите тривалі періоди часу на швидкостях автомагістралі. Для електромобіля такого розміру і ціни це дуже добре.

4. Hyundai Kona Electric 64 кВтг

До недавнього часу до електромобіля, досить гарного, щоб об’єднати справжній пробіг в 480 км в день щоденного використання з ціною менше 30 000 фунтів стерлінгів (близько 1 млн гривень), здавалося, дуже далеко. Однак Hyundai Kona Electric втілив це у життя всього декілька років тому, справжній переворот для початківця корейського виробника.

Володіючи значною конкурентною перевагою щодо купівельної спроможності акумуляторів, Hyundai поставив цей автомобіль на дорогу зі значною перевагою по бортовому акумулятору електроенергії, ніж багато інших автомобілів, з якими він конкурує в цьому списку. Цього достатньо для дальності понад 400 км при типовій швидкості на автомагістралях Великобританії або більше 640 км при трохи більш повільній швидкості або навколо міста.

Трохи розчаровує той факт, що бажання його здешевити і обмежений інтер’єр не роблять його цілком відповідним за практичності повнорозмірному сімейному хетчбеку. Крім того, є певне розчарування в плавності ходу і керованості автомобіля, які кілька скомпрометовані його вагою і шинами з низьким коефіцієнтом тертя, які він використовує. Але якщо вам потрібен електрокар за невеликі гроші, ймовірно, це ще те, що вам потрібно.

5. Mini Electric

Mini давно готувався до виходу на ринок електромобілів, але тепер, коли він, нарешті, з’явився, він, безумовно, приніс все те задоволення, яке ви очікуєте від бренду, хоча і з деякими однаково типовими обмеженнями зручності використання.

Заснований виключно на трьох дверному кузові Mini, Mini Electric використовує трансмісію від BMW i3S, що дає йому дуже здорові 181 к.с. і 199 Нм крутного моменту. Продуктивність помітно вище, ніж у багатьох автомобілів, з якими ви можете порівняти його в цьому списку, в той час як керованість чіпка, різка і маневрена в стійких динамічних традиціях бренду Mini.

Mini видає 230 км, насправді, в залежності від того, як і де ви його ведете, у вас більше шансів отримати від 160 до 190. І це в машині з досить маленьким багажником, до задніх сидінь на яких крім дітей молодшого віку, буде не комфортно.

6. Kia Soul EV

Квадратний компактний кросовер Kia повернувся в третьому поколінні, але на цей раз Soul буде пропонуватися виключно як електромобіль на європейських ринках.

Незважаючи на те, що він не особливо спортивний, він добре їде, поводиться добре і не особливо виділяється через його споряджену масу в 1682 кг. А оскільки він використовує ту ж трансмісію, що і більший e-Niro, він обіцяє сертифікований WLTP запас ходу в 450 км при оснащенні батареєю 64 кВтг.

Це один з найдорожчих компактних електромобілів на ринку, але він має більш привабливий альтернативний стиль, ніж e-Niro, і повинен легко сподобатися людям, які можуть дозволити собі платити більше.

7. Nissan Leaf

Nissan Leaf в формі першого покоління заклав основу для доступного електромобіля, що з’явився десять років тому, а в новій формі другого покоління він як і раніше знаходиться в списку претендентів, які слідують за його слідами.

Завдяки збільшенню ємності акумулятора на 25%, Nissan тепер випереджає деяких своїх конкурентів з сертифікованим WLTP запасом ходу в 270 км, збільшившись до більш ніж 320 в разі версії «e +» на 64 кВтг. Він також володіє значно більшою потужністю і крутним моментом, ніж його прямий попередник, працює досить чітко, в цілому відчувається як більш округлою.

8. Vauxhall Corsa-e

Він може бути трохи простіше, ніж Peugeot, але все ж виглядає досить красиво. Досвід водіння автомобіля поєднує в собі справжній 288 км щоденний діапазон заряду акумулятора з гострим і компетентним управлінням і комфортною їздою, а стандартна швидка зарядка постійного струму потужністю 100 кВт також повинна бути перевагою.

9. Honda E

Компанія Honda застосувала лівобічний підхід до створення свого першого повністю електричного автомобіля Honda E supermini, який надзвичайно компактний для електромобіля і є інноваційним у багатьох відношеннях. Задній двигун обіцяє ефективність упаковки (хоча сам автомобіль трохи не справляється з цим), в той час як повністю незалежна підвіска сповіщає про витонченості їзди і керованості більш великих транспортних засобів (який автомобіль дійсно робить краще).

Автомобіль доступний у варіантах 134 і 152 к.с., але в жодного з них немає такої ємності акумулятора, як у конкурентів: 35,5 кВт · год “брутто” – це все, що ви тут отримуєте, що становить заявлений діапазон WLTP максимум в 220 км (з автомобілем, що котиться на 16-дюймових колесах). .

10. Renault Zoe

Renault Zoe завжди був привабливим електричним суперміні з коротким бункером, навіть коли він пропонувався з батареєю 22 кВт · год і мав всього 130 км реального діапазону. Проте, зручність використання автомобіля було покращено під час поновлення в середині терміну експлуатації за рахунок опції акумулятора на 41 кВтг, яка в теплий день перетворює автомобіль в придатний для 240 км змішаного використання в реальному світі.

Тепер є повністю оновлена ​​версія зі значно оновленим дизайном, а також акумулятором на 52 кВтг і дальністю дії до 395 км по циклу WLTP; або близько 288-320 при змішаному використанні в реальному світі. Він як і раніше пропонує відмінне співвідношення ціни і якості в порівнянні зі своїми конкурентами.