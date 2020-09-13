Украинская «элита» уже списала Зеленского — мнение

Вова наступает на те же грабли, на которые наступил Янукович, погоревший на своей жадности.

А вы заметили, что наша «элита» уже списала Зеленского?..

Таким наблюдением поделился сегодня в Фейсбуке общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.

Всё чаще раздаются призывы к импичменту. Всё больше людей из лагеря президента переходит в оппозицию, а те, кто выжидал — и подавно.

Давние враги заключают ситуативные союзы против Зеленского. Бывшие друзья становятся кладезем компромата.

Причина, конечно же, не только, и не столько в капитулянской политике новой власти.

Политика и при Пете была не лучше. Просто новые стали слишком много хапать — власти, денег, ресурсов…

Вова наступает на те же грабли, на которые наступил Янукович, погоревший на своей жадности. Ведь нет бОльшего революционера в Украине, чем обиженный пан-вассал.