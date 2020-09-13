Повінь – зміна системи

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Белорусские хакеры пообещали сделать Лукашенко «очень больно»

14.09.2020

Белорусское объединение «Кибер-партизан» пригрозило остановить работу критически важных для государства серверов в случае новых задержаний граждан 13 сентября.

В Telegram-канале хакеры заявили, что в таком случае «Беларусь забудет, что такое налоги до того момента, пока аресты не прекратятся и Лукашенко не покинет свой пост».

«Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к вам: будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет… Оно вам надо? Вы так заботитесь о своем окружении… Без проблем, мы в силах и рубль убить и начать счета ваших близких друзей блокировать. 13 сентября последний шанс одуматься. И еще: вы завтра лично должны выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом», – сказано в сообщении.

 

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