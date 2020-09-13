Инженеры из Кривого Рога создают электрогрузовик

Первый прототип украинского электрогрузовика будет собран только из деталей местного производства.

В Кривом Роге команда инженеров создает электрогрузовик. Об этом сообщается на YouTube-канале Первый Криворожский.

Команда специалистов во главе с Виталием Бризгаловым работает над электрическим грузовиком, который получил название CoolOn. Оно посвящено французскому физику Шарлю Кулону.

За два-три месяца инженеры планирую завершить первый макет и приступить к созданию прототипа. Специалисты отмечают, что автомобиль будет собран исключительно из украинских деталей.

Бризгалов подчеркивает, что они учитывают не только экологическую составляющую, но и ориентируются на производство. Электромобиль создается для коммерческого предназначения, поскольку стране большая потребность в электромобилях и профицит электроэнергии.

Команда из шести человек планирует создать завод по производству электрогрузовиков и выйти с ними на европейский рынок.

Предположительно CoolOn обойдется в $16 000. Серийное производство инженеры из Кривого рога планируют наладить к 2021-22 годам.