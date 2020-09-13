Нацполиция начала сотрудничество с попом-террористом из Славянска

Пророссийский боевик с украинским паспортом и документами сотрудника ФСБ в составе подразделения УПЦ МП стал фаворитом у аваковских полициейских. Коллаборант, ранее благословлявших на убийства украинцев «Моторолу» и Гиркина-Стрелкова, теперь читает проповеди славянским копам.

О том, что официально устроенный протоиереем УПЦ МП террорист Олег Хижняков работал с оккупационными войсками, было известно еще в 2014-м году.

С самого начала оккупации Донбасса он предоставлял бандформированиям Гиркина-Стрелкова приют прямо в своем храме Святого Духа. Более того, ватовоин обеспечивал приезжих наемников и военнослужащих всем необходимым для выполнения поставленных перед ними задач.

Помимо сбора денег, предоставления койкомест и набора людей для вербовки в «ДНР» псевдосвященник занимался и исконно поповской работой: освящал боевые знамена террористов и благословлял их на расправу над мирными жителями Донбасса и украинскими защитниками.

Свидетельств работы Хижнякова на русских очень много. Но открытое по факту государственной измены уголовное дело до ума никто не довел. А теперь же протоиерея активно привлекают для чтения проповедей среди полицейских освобожденного от русских города.



Не знать о том, что поп работает на Россию, руководство полиции, которое и занимается огранизацией подобных мероприятий, попросту не может. А агент ФСБ не просто безнаказанно находится на свободе, но и продолжает свою антиукраинскую деятельность.