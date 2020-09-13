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Жителям ОРДЛО выплачивают неполные пенсии

14.09.2020

Украинские жители ОРДЛО в настоящее время получают не полные пенсии, что связано с алгоритмом выплаты государственной помощи. 

Об этом сообщает портал «Хвиля» со ссылкой на информацию издания «ДонПресс«. 

В Министерстве социальной политики Украины подтвердили, что пенсии жителям ОРДЛО выплачиваются «не в полной мере». Заместитель главы ведомства Виталий Музыченко отметил, что существует определенный алгоритм действий по выплате пенсий и социальной помощи переселенцам, пенсионерам из ОРДЛО, и эта система работает. При этом большая часть граждан все же своевременно получает выплаты.

 «Возможно не в полной мере, возможно, это создает для них определенный дискомфорт. В 2014 году еще удавалось реализовывать выплаты на отдельных территориях Донбасса. Сегодня такой возможности нет», — признался Виталий Музыченко. 

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