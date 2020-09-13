Венедиктова рассказала о ходе следствия по «пленкам Ермака»

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Государственное бюро расследований продолжает следствие по делу о «пленках Ермака».

Как сообщила она в интервью Shuster online, всех, чьи голоса якобы слышны на записи, допросили, сейчас следствие проводит экспертизы.

«Что касается ГБР, то сейчас продолжаются экспертизы, насколько пленки смонтированы – не смонтированы, насколько можно идентифицировать голоса. Допросы всех людей, о которых было заявлено, и которые звучали на пленках, уже были осуществлены», – рассказала Венедиктова.

Она отметила, что о том, на каком этапе дело о «пленках Ермака» в НАБУ, не знает, поскольку не вмешивается в работу ведомства.

Венедиктова предположила, что возможно НАБУ также сейчас находится на этапе проведения экспертиз и отметила, что нужно ждать, как будет развиваться следствие, поскольку публичной информации по нему нет.