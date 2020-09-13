Внучка Фокина: Андрей Ермак – мой друг детства, и это было наше личное решение, чтобы дедушка вошел в ТКГ

Глава Офиса Президента Андрей Ермак дружен с Марией Фокиной – внучкой первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина.

Об этом девушка заявила в программе “Светская жизнь” на канале “1+1”.

“Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим. Он не знал, что Андрей Ермак – это мой хороший друг детства. И Андрюше раз тоже была нужна помощь – помочь в ситуации”, – заявила Фокина.

Она “дружит” с Ермаком с 18 лет, видятся “достаточно часто”.

“У дедушки всегда были амбиции. Он – серый кардинал. Он всегда за камерой, он не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей – как они могут закончить эту войну”, – отметила Фокина.

Она также прокомментировала негативную реакцию украинского общества на заявления Фокина о Донбассе: “Мне кажется, дедушке, как сказать мягче, без разницы, что там о нем говорят. Он знает, что он делает. Он четко, разумно подходит к своим вопросам. Вот и все”.