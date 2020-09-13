Наступний обмін утримуваними особами на Донбасі може відбутися за формулою “100 на 100”, – Єрмак

Вже наступного тижня буде обговорюватися питання обміну полоненими. При цьому, по обидва боки зараз є “близько сотні людей”.

Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів в інтерв’ю “Сьогодні”.

Єрмак сказав, що на непідконтрольну територію Донбасу відправиться місія “Червоного хреста”. На уточнення журналіста про те, чи є це першим етапом до обміну полоненими, Єрмак відповів ствердно.

“Безумовно, ми постійно працюємо, тому що у нас є чітке завдання від президента, і повернення полонених – наш пріоритет. Ми очікуємо, що вже на найближчих засіданнях, які відбудуться в найближчий тиждень, буде обговорюватися питання і конкретні дати наступного обміну полоненими.

На сьогодні в списках з кожного боку приблизно по 100 людей”, – заявив Єрмак.

Глава Офісу президента також заявив, що переговори в “нормандському” форматі, проведені в Берліні 11 вересня радниками глав держав “Нормандське четвірки” (Україна – Німеччина – Франція – Росія), показали, що Київ має беззастережну підтримку своїх західних партнерів.