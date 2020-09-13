После аварии на трубопроводе в Соломенском районе Киева жители остались без воды

Часть Соломенского района Киева осталась без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе, сейчас коммунальные службы пытаются исправить ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, после повреждения трубопровода горячая и холодная вода отсутствуют на адресах улица Вадима Гетьмана, 36, 38, а также улица Тупиковая, 31/2, 27 и 29. Проблему обещают исправить в течение суток.

«Ориентировочный срок выполнения работ — 1 сутки. Автоцистерны с питьевой водой дежурят по адресам: ул. Вадима Гетьмана, 36 и ул. Вадима Гетьмана, 38», — указано в сообщении.