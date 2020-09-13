Катя Осадчая показала себя без макияжа дома

Известная украинская ведущая Катя Осадчая похвасталась своей натуральной красотой

Звезда опубликовала домашнее фото, рассказав о знаменательной дате с супругом, Юрием Горбуновым, пишет Politeka.net.

Осадчая на фото предстала с красивым букетом из цветов в розовых тонах. Телеведущая была одета в простую толстовку и стояла возле шторы.

Образ звезды был довольно простой, к тому же она была без макияжа. Катя улыбалась и смотрела в камеру.

“Первые цветы всегда от @gorbunovyuriy. Четыре года назад, в ночь на мой день рождения, Юра сделал предложение руки и сердца 🙂 ❤️ с годами становлюсь сентиментальной 😇 #daytoremember”, – написала телеведущая.

За девять часов пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев. Много звезд поздравили украинскую знаменитость с праздником, среди них певицы: Тина Кароль, Юлия Санина, Оля Полякова, Даша Астафьева и другие.

“Катюша, милая моя, с днем рождения тебя ! Благоухай ! Ты красавица , радости в каждом дне! 😘😘😘😘😘 обнимаю”, “Катюша!!! С Днём Рождения)) глаза светятся и это прекрасно ❤️”, “Девочка прекрасная с днём рождения!!!!❤️❤️❤️”, “Катя, ты вообще не меняешься! С Днем Рождения”, “Так романтично 😍 С Днем рождения!!! 🎉 Огромного счастья! ❤️❤️❤️❤️”, “С твоим днем, фантастическая женщина ♥ ️💥😘”, “С Днём рождения, прекрасная Катя 🌹 Гармонии, бесконечного везения и пусть каждый день сияет ярче предыдущего 💎❣️”, – написали пользователи сети.