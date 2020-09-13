В Ровно соседи вызвали полицию к школьникам, которые поздравили учителя ровно в полночь

Ровенские школьники решили поздравить своего учителя с Днем Рождения ровно в 00:00, за что его соседи вызвали на детей полицию.

Об этом сообщает местное издание «РадиоТрек».

Так, 10 сентября известному украинскому учителю физкультуры в СОШ №1 Андрею Малиновскому исполнилось 39 лет, с чем его 11 класс и пришел поздравить. Дети принесли торт со свечами и подпевали песню группы «Руки вверх» «18 мне уже» под окнами многоэтажки на улице Небесной Сотни.

Такой сюрприз дети решили сделать классному руководителю, ведь это последний год обучения. Однако соседя учителя были не в восторге от криков в полночь и решили вызвать полицию. Патрульные приехали, однако после объяснений никого не задержали.