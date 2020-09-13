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Мужчина, которого не пустили в супермаркет без маски, не может попасть в суд, куда его тоже не пускают

14.09.2020

В Сумской области конфликт между местным жителем, не желающим носить маску, и супермаркетом АТБ дошел до суда. В помещения супермеркета мужчину уже который раз не пускают без маски. Он подал в суд, но также не может его посетить. 

Об этом сообщает Sumypost.

Так, в городе Заречное рассматривается дело о бездействии местной прокуратуры в отношении магазина и местного жителя, который организовал протест после отказа сотрудников АТБ обслуживать его без маски. Дело перенесли уже в пятый раз, так как заявитель каждый раз приходит на заседание без маски, а впустить его не позволяет протокол. 

Охранники даже выделяли ему маску, однако надеть ее в зале суда мужчина категорически отказывается. Учитывая повторение ситуации, на заявителя составили протокол о нарушении карантинных ограничений. Свой отказ надевать маску он обосновывал принятым 28 августа 2020 решением Конституционного Суда Украины и считал это нарушением своих конституционных прав.

Следующее заседание назначено на 14 сентября. 

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