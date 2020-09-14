«Драма любви»: хозяин погладил кошку и вызвал злость у кота

Казалось бы, видеоролик, который показывает нам, как гладят кошку, должен получиться очень милым.

Соответствующее видео было размещено на странице Reddit в Facebook.

В принципе, первые кадры этого видео, позабавившего пользователей соцсетей, и впрямь милы — кошка от души наслаждается полученной лаской.

Но главной героиней стала всё-таки не она, а другой персонаж, который смотрел на всё происходящее сквозь стеклянную дверь, причём не с совсем добрыми чувствами.

Некоторые зрители предположили, что здесь мы видим целую драму дружбы, любви и предательства, разыгравшуюся между животными.