«Время принять решение»: Тихановская обратилась к силовикам с призывом

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала силовиков отказаться от поддержки Александра Лукашенко.

Об этом Тихановская заявила на YouTube-канале «Страна для жизни».

«Люди колеблются очень сильно. Многие уходят. Мне кажется, сейчас самое время принять для себя решение. Скоро после попытки незаконной инаугурации Лукашенко его легитимность закончится абсолютно», — сказала Тихановская о сотрудниках силовых структур Беларуси.

Она предложила два варианта действий для тех, кто не хочет служить существующему режиму: «Заявить публично, что они не поддерживают режим, уволиться. Либо они могут связаться с нашим штабом либо Координационным советом и рассказать, что они не поддерживают режим, но не могут уволиться. И мы им поможем, расскажем, как действовать дальше».



