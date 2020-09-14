Полиция проводит расследование махинаций фирмы Кропачева на «Лисичанскугле»

Полиция Луганской области никак не может довести до конца расследование в уголовном производстве в отношении руководства ОАО «Лисичанскуголь» и фирмы угольного бизнесмена Виталия Кропачева ООО «Донэнергоэкспорт». Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 3 ст. 191 УК.

По данным полиции, руководство ОАО «Лисичанскуголь» (предприятием тогда руководил Валентин Киселев, а тендерный комитет возглавлял Владимир Семинченко, который и сейчас работает на госпредприятии на должности директора по капстроительству, инвестиционной деятельности и реструктуризации — Ред.) с руководством ООО «Донэнергоэкспорт» Кропачева, которое официально оформлено на жительницу Горловки Наталью Горностаеву, а руководит предприятием ее муж Валентин Горностаев, в 2018 году организовали ряд коррупционных тендеров.

В частности, еще в 2017-м ОАО «Лисичанскуголь» заключило договор на поставку сертифицированных ролико-опор на общую сумму 1,4 млн гривен с непосредственным производителем ООО «Завод «Рукав-ГСТ». Действие договора продлили на 2018 год, но уже в 2018-м Владимир Семинченко, имея действующий договор с производителем, объявил новый тендер на поставку тех же роликоопор уже на 2,9 млн гривен. При этом более выгодные предложения тендерный комитет отклонил без каких-либо законных причин, и победителем стало ООО «Донэнергоэкспорт» Кропачева, которое в итоге поставляло продукцию все того же ООО «Завод «Рукав-ГСТ», но уже по сильно завышенной цене в 1,9 тыс. гривен за штуку.

Аналогичная ситуация возникла с поставками аккумуляторных батарей — в марте 2018-го ОАО «Лисичанскуголь» заключило договор на два миллиона гривен с официальным производителем, ООО «АДС Сервис», но уже в следующем месяце внезапно его разорвало опять же без законных на то причин. Зато уже в мае 2018-го ожидаемую стоимость закупки подняли до более чем 2,5 млн гривен, а победителем тендера «назначили» ООО «Донэнергоэкспорт», которое в итоге поставляло на предприятие все те же аккумуляторы производства ООО «АДС Сервис», но уже по завышенной цене.

Кроме того, в 2017-м ОАО «Лисичанскуголь» заключило аж три договора на поставку арочных креплений с производителем ООО «Селидовстройинвест». Эти договоры течение 2017-го не были выполнены в полном объеме, в связи с чем ОАО «Лисичанскуголь» имело возможность без объявления новых торгов осуществлять закупку арочного крепления по старым договорам. Вместо этого ОАО «Лисичанскуголь» более 10 раз объявляло торги, отменяя их по разным причинам, пока не заключило три новых договора с ООО «Донэнергоэкспорт», прямо нарушив при этом Закон Украины «О публичных закупках». Дело в том, что предложения ООО «Донэнергоэкспорт» по закону должны были быть отклонены, так как не соответствовали условиям тендерной документации — на продукцию даже не было сертификатов качества. Кроме всего прочего, их опять же закупали по завышенной цене.

По данным следствия, таким образом руководители ООО «Донэнергоэкспорт» и ОАО «Лисичанскуголь» на данных закупках вывели из бюджета как минимум более 667,1 тыс. гривен.

Расследование данных махинаций в полиции ведут с марта 2019-го года, однако в деле до сих пор нет даже подозреваемых. На днях следователь обратился в Северодонецкий городской суд Луганской области с ходатайством о продлении сроков расследования, и суд продлил их до 7 сентября 2021 года.

Стоит отметить, что в НАБУ, к примеру, с расследованием махинаций ООО «Донэнергоэкспорт» при госзакупках трех ГП «Селидовуголь», «Мирноградуголь» и «Шахтоуправление Южнодонбасское №1» справились гораздо эффективнее — дело о хищении 51,17 млн гривен в августе этого года уже ушло в суд, основной подозреваемый по делу — соратник Кропачева Дмитрий Вацнер, который указан, как организатор схемы, всего же фигурантов 10 человек.