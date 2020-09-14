Зеленский: Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Jerusalem Post заявил, что Россия всегда имела большое влияние в Беларуси, но на сегодняшний день белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской.

Президент отметил, что Украина не поддерживает вмешательство какого-либо государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси.

«Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской демократии. В любом случае мы не поддерживаем вмешательство какого-либо государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси и считаем, что белорусский народ должен сам решать, как двигаться в будущее и чего он хочет», — отметил Зеленский.

Напомним, в Беларуси уже месяц проходят массовые протесты против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики проводят задержания митингующих, а также лидеров оппозиции. Евросоюз требует от президента Александра Лукашенко освободить задержанных и соблюдать право граждан на мирный протест. За время митингов погибли люди. О точном их количестве неизвестно, по неофициальным данным — более пяти.

В свою очередь Лукашенко обвиняет во вмешательстве в дела Беларуси ряд стран, в частности Украину.