Журнал «Фокус» опубликовал рейтинг самых богатых людей Украины

Рейтинг ТОП-100 самых богатых людей Украины по версии журнала «Фокус» по итогам 2019 года вновь возглавил владелец группы СКМ Ринат Ахметов, состояние которого составило $7,2 млрд.

Согласно рейтингу, второе и третье места занимают владелец «Интерпайп» Виктор Пинчук ($2,4 млрд) и собственник Group DF Дмитрий Фирташ ($1,7 млрд).

Экс-акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский ($1,1 млрд) и Геннадий Боголюбов ($0,9 млрд), занимавшие в последние годы второе и третье места, по итогам 2019 года опустились на восьмое и девятое соответственно.

На четвертое место с пятого поднялся владелец «Смарт-Холдинга» Вадим Новинский ($1,5 млрд). А занимавший в прошлом году четвертую позицию в рейтинге акционер Ferrexpo Константин Жеваго ($0,5млрд) опустился на 20-е место.

На пятую с 12-й строчки поднялся экс-президент Украины, владелец Roshen Петр Порошенко ($1,3 млрд). Собственники группы «Эпицентр К» супруги Гереги ($1,2 млрд) с 10-ой позиции поднялись на шестую.

Седьмое место в списке занимает политик и бизнесмен, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ($1,1 млрд).

Кроме того, на 10-е место с 13-го поднялся владелец Fozzy Group Владимир Костельман ($0,85 млрд). Экс-акционер ПриватБанка Алексей Мартынов ($0,82 млрд) занял 11-строчку рейтинга.

По итогам года владелец «Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк ($0,61 млрд) потерял несколько позиций в рейтинге и опустился с седьмого места на 17-е, а акционер Kernel Андрей Веревский ($0,3) – с восьмого на 32-е место.

Также в 2020 году опустились в рейтинге собственник Burisma Holdings Николай Злочевский (с 11-го на 15-е, $0,64 млрд), владелец группы «ТАС» Сергей Тигипко (с 15-го на 21-е, $0,5 млрд), девелопер Вагиф Алиев (с 16-го на 30-е, $0,35 млрд) и собственник «Галнафтогаза» Виталий Антонов (с 18-го на 29-е, $0,37 млрд).

В первую двадцатку также вошли собственники фармкомпании «Дарница» Владимир и Глеб Загорий (12-е место, $0,76 млрд), владелец «Нибулона» Алексей Вадатурский (13-е, $0,76 млрд), владелец группы DCH Александр Ярославский (14-е, $0,68 млрд), акционеры А-Банка Игорь и Григорий Суркисы (16-е, $0,63 млрд), владелец компании «Фармак» Филя Жебровская (18-е, $0,59 млрд) и Виталий Хомутынник (19-е, $0,55 млрд).