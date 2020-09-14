В Киеве может перестать работать общественный транспорт

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета принять решение о дополнительном финансировании «Киевпастранса» и «Киевского метрополитена», чтобы не допустить остановки работы общественного транспорта в столице. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы должны наконец принять изменения в бюджет столицы и программы социально-экономического развития. Потому что пандемия повлияла на экономику города. Кризис уменьшил поступления в бюджет столицы. И нам критически необходимо перераспределить средства на важнейшие сферы — и на медицину и социальную защиту, и на осуществление инфраструктурных проектов. В частности, нужно принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков. Для выплаты заработных плат их работникам. Речь идет о «Киевском метрополитене» и «Киевпастрансе». Потому что мы не можем допустить остановки коммунального общественного транспорта», — сказал Кличко.

Чтобы столичное метро работало стабильно, а его работники вовремя получали зарплату, необходимо выделить 162 млн грн. Задолженность по зарплатам в «Киевпастрансе» достигла 77 млн грн. Предприятия-перевозчики теряли доходы во время жестких карантинных ограничений. В результате потери метрополитена за два месяца составили почти 621 млн грн, а «Киевпастранса» — 162 млн грн.

«Мы уже несколько заседаний не можем принять решение для обеспечения работы транспортной сферы и предоставления услуг по перевозке киевлян. Профсоюзы неоднократно обращались в Киевсовет. Теперь они требуют после сегодняшнего голосования обнародовать его результаты. Поименно и с фото каждого депутата — кто и как голосовал. И я уже дал поручение сделать это оперативно, после голосования. Я слышал разные причины от депутатов в прошлый раз — не приехал на заседание, выходил из зала, «ну вы же понимаете — политика»… Не понимаю! Я понимаю одно — городское хозяйство должно работать. Киевляне должны получать сервис. В частности, и возможность пользоваться общественным транспортом! А Киев должен и в дальнейшем развиваться и воплощать необходимые для комфорта людей проекты! Для этого нам сюда и выбирали», — сказал Кличко.