Чому так важливо, що Кейт Міддлтон одягає вбрання більше одного разу? (фото)

Британські засоби масової інформації дуже радіють і кожен раз висвітлюють про це, коли Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, одягає вбрання більше, ніж один раз. ЗМІ відчувають себе щасливими, бачачи, що старший член королівської сім’ї поводиться, як звичайна людина.

Знаменитості, як правило, не хочуть, щоб їх застукали в одязі більше одного разу. Можна припустити, що вони вважають, що носити один одяг кілька разів просто нудно, або що кожен вихід повинен бути особливим і новим. Але це стосується знаменитостей, а королівська сім’я – не знаменитості.

Чому так важливо, коли Кейт одягає вбрання більше одного разу?

В традиції королівської сім’ї входить “пунктик” носити одяг кілька разів. Так роблять королева Єлизавета, принцеса Анна, Камілла, герцогиня Корнуольська, і так робила Діана. Коли Кетрін економить гроші, надягаючи наряд вдругевтретє і т.д., і доповнює його сережками за $ 6, вона посилає повідомлення. Воно звучить приблизно так:

“Я чую вас, я не хочу, щоб ви платили за нові наряди день у день без необхідності. Мені подобається носити нові прикраси, як і будь-якій жінці, але це весело носити дешеві сережки, тому що вони виглядають красиво, і мені вони подобаються”.