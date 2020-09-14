Украиноязычного покупателя выгнали из магазина в Кривом Роге: “Русская это земля! Уходи отсюда”

В Кривом Роге сотрудница магазина выгнала мужчину, который обращался к ней на украинском языке. Видео инцидента опубликовал в Twitter Александр Колым.

Женщина не видео в агрессивной форме спорит и пытается выгнать посетителя. “Уходи отсюда! Нет, не Украина! Русская это земля, уходи!” – настаивает она.

По ее словам, на Донбассе идет “гражданская война”, в которой воюют с “бандерами”. По мнению женщины, украинские военные на Донбассе гибнут из-за того, что убивали людей.

Она сослалась на рассказы своих родственников из Мариуполя и Донецка. Блогер поинтересовался, кого поддерживает женщина, на что та ответила, что она за дружбу, потому что родилась в СССР: “Я родилась в Советском Союзе и буду в нем жить”.

Про бандеровцев і руцьку землю!!!

Нарід свино-собачий!!!!

Місто Кривий Ріг!

Це пиздець… pic.twitter.com/GIzbmyetss

— ОЛЕКСАНДР КОЛИМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Oleksandr_Kolym) September 12, 2020