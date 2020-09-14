“Хабарник” з Львівської митниці відсудив у держави 4 мільйони гривень

Шевченківський районний суд Львова стягнув з держави 3,9 млн грн моральної шкоди на користь колишнього заступника начальника Львівської митниці ДФС Юрія Борисова. Військова прокуратура звинувачувала посадовця у хабарництві, однак суд його виправдав. Про це повідомляє Zaxid.net

Нагадаємо, Юрія Борисова на хабарі у 4 тис. 950 доларів у січні 2017 року. Пізніше поліція звинуватила Борисова в отриманні 15 тис. доларів від кількох своїх колег за залишення їх на посадах. Тоді про перебіг цієї справи активно писали ЗМІ та тодішній головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Юрій Борисов свою провину не визнавав. А пізніше працівники митниці, які давали Борисову хабарі, заявили у суді, що правоохоронці психологічно тиснули на них та змусили їх писати заяви про передачу хабарів. У вересні 2018 року суддя Галицького районного суду Віталій Стрельбицький визнав Юрія Борисова невинним. Це рішення у лютому 2020 підтвердив Верховний суд.

А 8 вересня Шевченківський районний суд Львова своїм рішенням стягнув з держави 3,9 млн грн шкоди, заподіяної Борисову військовою прокуратурою. Про це повідомив сайт «Судовий репортер» з посиланням на відповідне рішення.

Наразі у Держреєстрі судових справ оприлюднили тільки резолютивну частину рішення. Відтак аргументи суду ще невідомі. Загалом суд стягнув з держави 193 тис. грн втраченого заробітку, 3,7 млн грн моральної шкоди і 11,5 тис. грн судових витрат. Військова прокуратура може оскаржити це рішення в апеляційному суді протягом 30 днів.

Юрій Борисов почав працювати у митниці у 90-х роках: спочатку інспектором Мостиської митниці, потім на Львівській митниці. У 2010 він очолив службу боротьби з контрабандою Рівненської митниці. У 2014 році Борисова знову перевели на Львівську митницю на посаду начальника відділу митного оформлення №1 митного поста «Краковець».

У 2016 році Борисова призначили головним держінспектором відділу провадження у справах про порушення митних правил управління протидії митним правопорушенням Львівської митниці ДФС. Він також виконував обов’язки заступника начальника Львівської митниці ДФС. А з липня 2015 по липень 2016 числився помічником-консультантом нардепа від БПП Андрія Антонищака.