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В Украине собираются существенно поднять штрафы за незаконный вылов рыбы

14.09.2020

Сейчас специализированный комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования рассматривает возможность повышения штрафов за незаконный улов рыбы. 

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

«В 2020 году в Украине действуют штрафы, утвержденные еще в 2003 году. Представьте, как изменились за это время цены, размер минимальной зарплаты и другие виды штрафов. В то же время, браконьер, который обворовывает государство, зарабатывает на рыбалке реальные деньги — по рыночным расценкам. Например, нарушение правил рыболовства наказывается штрафом от двух до десяти необлагаемых минимумов (который сейчас 17 грн). Кого может сдержать такое «наказание»?», — написал он.

Согласно новому законопроекту, штрафы за незаконный улов рыбы планируется установить такие:

  • за засорение водоемов и нарушение водоохранного режима — 1 700 — 3 400 гривен;
  • за нарушение правил рыболовства — 680 — 2 550 гривен;
  • за использование запрещенных орудий лова — 3 400 — 8 500 гривен;
  • за вылов видов, которые занесены в Красную книгу — 1 700 — 3 400 гривен;
  • за превышение утвержденных лимитов вылова — 1 700 — 5 100 гривен;

Также планируется расширить полномочия соответствующих инспекций, позволив им пользоваться транспортными средствами государственных инспекторов.

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