В Ізраїлі знайшли фрагменти першого Єрусалимського храму

Команда археологів під час недавніх розкопок в Ізраїлі виявила фрагменти стародавньої капітелі, яка багато століть назад прикрашала колону в храмовому комплексі.

Про це інформує Ukr.Media.

Капітель і інші артефакти, імовірно належать до часів будівництва знаменитого першого Єрусалимського храму або Храму Соломона, зведеного в 950-586 роки до н. е.

“Ці кам’яні артефакти зроблені з м’якого вапняку, який добували неподалік місця розкопок. На кам’яних блоках видно декоративну різьбу. Також серед руїн храму ми виявили дивовижну капітель еолійського ордена — ордер Стародавньої архітектури, що виник в VII столітті до н. е.”, — пишуть археологи.

Капітель такого ордера часто зустрічалася в архітектурі того часу, а також зображення капітелі могли наноситися на монети.

За словами археологів, під час розкопок були виявлені три середні кам’яні капітелі, а також своєрідні кам’яні наличники, які колись оточували вікна цього храму.

Досі невідомо, кому належав цей храм, і яке у нього було призначення. На думку деяких експертів, ця будівля, можливо, колись належало одному з царів Юдеї або відомій, багатій родині в стародавньому Єрусалимі.

Експерти вважають, що інша частина будівлі, швидше за все, була зруйнована приблизно під час зруйнування Єрусалима в 586 році до н. е.