Торжественный ужин французского бренда в рамках американского кинофестиваля на французский Ривьере

Представьте, что должны всю жизнь отдавать предпочтение только одному модному бренду, который будет одевать вас со всей любовью и вниманием? Какую марку одежды вы предпочтете? Почти 30 лет назад блистательная Ванесса Паради ответила для себя на этот вопрос, выбрав для себя Chanel, и с тех пор своему решению верна. Поэтому подписывать кредиты одежды к любому выхожу Ванессы — проще простого, это всегда-всегда и без исключений будет Chanel.

Не удивительно, что именно Паради стала ключевой фигурой на ужине французского Дома в Довиле, где сейчас, в параллель Венеции, проходит свой крупный кинофестиваль.

Для вечера прославленная певица и мама другой бессменной музы Chanel — Лили-Роуз Депп — появилась в образе из круизной коллекции бренда. Вариация на тему маленького черного платья оказалась элегантной, но все же немного пикантной благодаря абсолютно прозрачной ткани и сверкающему бра-топу. Кроме того, выйти на ужин в высоком нижнем белье, как это было в оригинале, Паради не решилась, дополнив платье плотной юбкой.

: Новости Ю