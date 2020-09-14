Забавно танцующая выдра развеселила Сеть

Выдра из вирусного видео так забавно танцует под популярную песню, что хочешь, не хочешь, а улыбка сама появляется на лице.

Ролик, к которому идеально подойдёт любое музыкальное сопровождение, стал популярным на платформе Coub.

Комментаторы оказались в восторге от зажигательного млекопитающего, однако некоторых пользователей смутила одна деталь.

— Когда услышал в магазине свою любимую песню.

— Лол, почему никто не пишет про призрак собаки, который появился в концовке.

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— У этой выдры отличный музыкальный вкус!

— Этот неловкий момент, когда выдра более пластичная, чем ты.

: Новости Ю