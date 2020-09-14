В Украине спрогнозировали рост больных COVID-19

Ученые Национальной академии наук Украины опубликовали очередной прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине.

Согласно нему, статистика по стране продолжает демонстрировать рост примерно постоянными темпами, говорится на сайте академии.

Прогнозируется, что среднее значение количества новых инфицированных COVID-19 на 18 сентября составит три тысячи случаев и 50 летальных случаев в день.

«Наблюдается рост доли больных (среди всех инфицированных), о болезни которых становится известно сразу с фактом смерти, а также рост доли пожилых больных, которая ассоциирована с показателем летальности. Рост доли таких больных также может быть признаком ухудшения охвата случаев инфекции тестированием в некоторых регионах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что количество людей, которые выздоравливают, начало увеличиваться и составляет около 900 новых выздоровевших в день.

«Хотя темпы выздоровления все еще намного меньше количества новых инфекций. Вероятно, растет доля людей, которые фактически выздоровели на самоизоляции, но официально не выписаны или не прошли повторное ПЦР тестирование», – сообщили в НАН Украины.