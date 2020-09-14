Джонсон обвинил ЕС в угрозе продовольственной блокады Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил Евросоюз в угрозе продовольственной блокадой. По его словам, такие действия угрожают уничтожением экономической и территориальной целостности Великобритании.

Об этом Джонсон написал в материале для Daily Telegraph, вышедшей 12 сентября, сообщает DW.

По словам британского премьера, Евросоюз угрожает “остановить перевозки продуктов питания из Великобритании в Северную Ирландию” в дополнение к пошлинам на импорт из Соединенного Королевства в Северную Ирландию.

Джонсон отметил, что блокада одной из частей Соединенного Королевства грозит “уничтожением экономической и территориальной целостности” страны.

Он считает, что таким образом, ЕС хочет усилить свое “крайнее толкование” соглашения о Северной Ирландии.