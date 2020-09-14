Крым не может без Украины

Внезапно оказалось, что Крым не может обойтись без вражеской украинской воды. Когда россияне аннексировали полуостров об этом как-то не подумали, теперь же комично грозят «бандеровцам» международным трибуналом, если те не станут снабжать водой у них же захваченную территорию.

Мировая история знала множество оккупантов и завоевателей, но едва ли знала таких же подлых и жалких.

Самое смешное, что на самом деле Крым вполне мог бы обойтись без украинской воды. Человечество давно уже научилось опреснять морскую воду, и в засушливых странах, имеющих выход к морю, эта технология давно уже применяется. Казалось бы, «ядерная сверхдержава» могла бы позволить себе потратить немного нефтедолларов и соорудить соответствующий объект на отжатом у соседей полуострове, захватом которого в России так гордятся. Но крымчанам уже пояснили, что вода в этом случае будет стоить очень дорого, и нести такие расходы родная гавань не желает.

Венесуэле, Сирии и прочим братским абхазам деньги нужнее, поэтому придётся крымчанам вместо воды довольствоваться рассказами о проклятых фашистах, которые не хотят снабжать дешевой водой прижимистых захватчиков.