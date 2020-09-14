Генсек ООН Гутерреш снова выступил против жестокости силовиков в Беларуси

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал “власти Беларуси” прекратить применять силу против мирных демонстрантов, расследовать сообщения о пытках задержанных и начать широкий инклюзивный диалог.

В заявлении, с которым в пятницу от имени главы ООН выступил его пресс-секретарь, говорится, что ситуация в Беларуси вызывает у него глубокую тревогу, пишет пресс-служба Организации.

Его особенно беспокоят непрекращающиеся силовые действия против мирных протестующих и задержания людей, которые осуществляют свои законные демократические права. Гутерреш также обеспокоен сообщениями об использовании тактики запугивания против представителей гражданского общества, СМИ и оппозиции.

“Генеральный секретарь призывает власти воздержаться от применения силы против тех, кто участвует в мирных собраниях, и добиться того, чтобы обвинения в пытках и жестоком обращении с задержанными были полностью расследованы”, – заявил пресс-секретарь Антониу Гутерриша.

Глава ООН подчеркнул, что “нынешний кризис могут преодолеть только сами белорусы путем широкого инклюзивного диалога”. Он убежден, что в интересах стабильности этот диалог нужно начать немедленно.

В ООН осудили применение силы против демонстрантов в Беларуси и призвали власти прекратить пытки и освободить всех задержанных.