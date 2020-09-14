Блумберг витратить 100 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію Байдена

Американський мільярдер Майкл Блумберг витратить щонайменше 100 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію демократа Джо Байдена у Флориді.

Про це повідомляє DW з посиланням на Reuters.

Мільярдер оголосив про це рішення в критичний момент кампанії у Флориді, де, згідно з опитуваннями, ще немає явного лідера.

“Майк Блумберг прагне допомогти перемогти Трампа, і це відбудеться в штатах на полі бою”, – сказав радник Блумберга Кевін Шикі.

Ще до цього оголошення в обох штабах очікували, що передвиборча кампанія у Флориді буде найдорожчою в порівнянні з іншими штатами. Голосування поштою у цьому штаті розпочинається 24 вересня.

Дональд Трамп переміг у Флориді на минулих виборах 2016 року. Відтоді він вважає цей штат “своїм” і регулярно його відвідує.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року американський мільярдер та колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг оголосив, що візьме участь у боротьбі за номінацію на виборах президента США від Демократичної партії. Він витратив мільярд доларів власних коштів на свою кампанію. Утім, у березні цього року він оголосив про припинення участі у праймаріз і підтримав Байдена.